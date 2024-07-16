25 КАБов сбросили россияне на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Со стороны Белгорода и Шебекино россияне нанесли 12 авиаударов с использованием 25 КАБ по населенным пунктам Липцы, Волчанск, Ветеринарное, Старица и Волчанские Хутора, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении россияне четырежды атаковали оборонительные рубежи наших подразделений возле Волчанска и Глубокого.
На Купянском направлении враг совершил восемь штурмов неподалеку от Степовой Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Берестового и Андреевки. Шесть боев закончились, еще два – продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 17:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со стороны Белгорода и Шебекино россияне нанесли 12 авиаударов с использованием 25 КАБ по населенным пунктам Липцы, Волчанск, Ветеринарное, Старица и Волчанские Хутора, сообщил Генштаб ВСУ.".