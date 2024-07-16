25 КАБов сбросили россияне на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Со стороны Белгорода и Шебекино россияне нанесли 12 авиаударов с использованием 25 КАБ по населенным пунктам Липцы, Волчанск, Ветеринарное, Старица и Волчанские Хутора, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне четырежды атаковали оборонительные рубежи наших подразделений возле Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении враг совершил восемь штурмов неподалеку от Степовой Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Берестового и Андреевки. Шесть боев закончились, еще два – продолжаются.