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25 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 17:10   16.07.2024
Оксана Якушко
25 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

З боку Бєлгорода та Шебекіного росіяни завдали 12 авіаударів з використанням 25 КАБів по населених пунктах Липці, Вовчанськ, Ветеринарне, Стариця та Вовчанські Хутори, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували оборонні рубежі наших підрозділів біля Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім штурмів біля Степової Новоселівки, Піщаного, Синьківки, Берестового та Андріївки. Шість боїв закінчилися, ще два – тривають.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 17:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З боку Бєлгорода та Шебекіного росіяни завдали 12 авіаударів з використанням 25 КАБів по населених пунктах Липці, Вовчанськ, Ветеринарне, Стариця та Вовчанські Хутори, повідомив Генштаб ЗСУ.".