Орбан призвал ЕС возобновить дипломатические отношения с РФ — BILD

Премьер-министр Виктор Орбан после общения с лидерами Украины, РФ, Китая, Турции и президентом Дональдом Трампом в рамках челночной дипломатии призвал заручиться поддержкой Китая для завершения войны в Украине и возобновить дипотношения с РФ, пишет BILD.

В распоряжение BILD попало письмо, написанное Виктором Орбаном как премьер-министром страны — председателя Совета ЕС. Оно адресовано главе Евросовета Шарлю Мишелю. Венгерский премьер передал ему «краткую оценку недавних переговоров с лидерами Украины, РФ, Китая, Турции и президентом Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на рассмотрение».

Письмо на 1,5 страницы А4 состоит из десяти пунктов. «В целом можно заметить, что интенсивность военного конфликта радикально усилится в ближайшем будущем», — пишет Орбан. Он призывает:

▫️ Провести переговоры с Китаем о «мирной конференции» по Украине.

▫️ Возобновить дипломатические отношения с РФ.

▫️ Провести «политическое наступление» на страны Глобального Юга, в глазах которых ЕС «потерял уважение к нашей позиции по войне в Украине».

Затем он критикует Джо Байдена: «Действующий президент прилагает огромные усилия, чтобы остаться в предвыборной гонке. Очевидно, он не способен изменить текущую политику США, способствующую войне, поэтому нельзя ожидать, что он инициирует новый курс». По словам Орбана, этого сможет добиться Дональд Трамп.

«Я могу с уверенностью сказать, что после победы на выборах он (Трамп – прим. ред.) не будет ждать инаугурации, а сразу будет готов действовать в качестве мирного переговорщика. У него есть на то подробные и обоснованные планы. Я более чем убеждён, что в случае победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС, когда речь идёт о финансовой поддержке Украины, существенно изменится не в пользу ЕС».