Орбан закликав ЄС відновити дипломатичні відносини з РФ – BILD

Прем’єр-міністр Віктор Орбан після спілкування з лідерами України, РФ, Китаю, Туреччини та президентом Дональдом Трампом у рамках човникової дипломатії закликав заручитися підтримкою Китаю для завершення війни в Україні та відновити дипвідносини з РФ, пише BILD.

У розпорядження BILD опинився лист, написаний Віктором Орбаном як прем’єр-міністром країни – головою Ради ЄС. Він адресований голові Євроради Шарлю Мішелю. Угорський прем’єр передав йому «коротку оцінку нещодавніх переговорів із лідерами України, РФ, Китаю, Туреччини та президентом Дональдом Трампом, а також деякі пропозиції на розгляд».

Лист на 1,5 сторінки А4 складається із десяти пунктів. “Загалом можна помітити, що інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться в найближчому майбутньому”, – пише Орбан. Він закликає:

▫️ Провести переговори з Китаєм про «мирну конференцію» щодо України.

▫️ Відновити дипломатичні відносини з РФ.

▫️ Провести «політичний наступ» на країни Глобального Півдня, в очах яких ЄС «втратив повагу до нашої позиції щодо війни в Україні».

Потім він критикує Джо Байдена: «Чинний президент докладає величезних зусиль, щоб залишитися у передвиборчих перегонах. Очевидно, він не здатний змінити поточну політику США, яка б сприяла війні, тому не можна очікувати, що він ініціює новий курс». За словами Орбана, цього зможе досягти Дональд Трамп.

«Я можу з упевненістю сказати, що після перемоги на виборах він (Трамп – прим. ред.) не чекатиме на інавгурацію, а відразу буде готовий діяти як мирний перемовник. Він має на те докладні та обґрунтовані плани. Я більш ніж переконаний, що у разі перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України, суттєво зміниться не на користь ЄС».