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РФ учла ошибки и подтягивает силы, чтоб продвинуться на Харьковщине – эксперт

Общество 20:52   16.07.2024
Оксана Якушко
РФ учла ошибки и подтягивает силы, чтоб продвинуться на Харьковщине – эксперт Весенний призыв в Вооруженные Силы России. Фотограф: Виктор Коротаев/Коммерсантъ/Sipa/Getty Images

Об активизации врага на Харьковщине и как там может развиваться ситуация, рассказал Rаdio NV ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

«Я думаю, что активизация на Харьковщине уже связана с возможной активизацией на всей нашей северной границе. Вероятно, это будет не для того, чтобы попытаться существенно где-то продвинуться, потому что те силы и средства, которые там планируют использовать, не позволяют даже рассчитывать на то, чтобы можно было продвинуться на десятки километров. А чтобы растянуть нашу линию обороны — вполне вероятно, потому что у россиян количество людей больше, чем у нас. И когда мы растягиваемся вместе с ними вдоль фронта, то мы будем тоньше, это же очевидно. Это одна из их целей», — пояснил Гетман.

Он добавил, что усиление боевых действий будет именно на Харьковщине:

«После того, как они сделали неудачные наступательные действия на том направлении, они учли ошибки и подтянули туда, и подтягивают резервы из новейшего созданного Ленинградского военного округа. Есть информация, что там люди не очень подготовлены, но [их] большое количество, и будет попытка атаковать дальше на Харьковщине».

Как отметил Гетьман, россиянам будет продвигаться крайне трудно:

«Фортификация построена неплохо, и враг, если он попытается двигаться дальше, наступать, то упрется в нашу фортификацию, где стоит артиллерия, где находятся люди, где заминировано все, что надо. Им продвигаться будет крайне трудно. Хотя тоже не надо переоценивать эти фортификации, потому что у врага есть, к сожалению, планирующие бомбы большой мощности».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 20:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об активизации врага на Харьковщине и как там может развиваться ситуация, рассказал Rаdio NV ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.".