РФ врахувала помилки і підтягує сили, щоб просунутися на Харківщині – експерт

Про активізацію ворога на Харківщині та як там може розвиватися ситуація, розповів Rаdio NV ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

«Я думаю, що активізація на Харківщині вже пов’язана з можливою активізацією на всьому нашому північному кордоні. Ймовірно, це буде не для того, щоб спробувати суттєво десь просунутися, бо ті сили та засоби, які там планують використовувати, вони не дозволяють навіть розраховувати на те, щоб можна було просунутися на десятки кілометрів. А щоб розтягнути нашу лінію оборони — цілком ймовірно, бо у росіян кількість людей більша, ніж у нас, і коли ми розтягуємося разом з ними вздовж фронту, то ми будемо тонкіше, це ж очевидно. Це одна з їхніх цілей», — пояснив Гетьман

Він додав, що посилення бойових дій буде саме на Харківщині:

«Після того, як вони зробили невдалі наступальні дії на тому напрямку, вони врахували помилки і підтягнули туди, і підтягують резерви з новітнього цього створеного Ленінградського військового округу. Є інформація, що там люди не дуже підготовлені, але [їх] велика кількість, і буде спроба атакувати далі на Харківщині».

Як зазначив Гетьман, росіянам буде просуватися вкрай важко:

«Фортифікація побудована непогано, і ворог, якщо він спробує рухатися далі, наступати, то впреться в нашу фортифікацію, де стоїть артилерія, де знаходяться люди, де заміновано все, що треба. Їм просуватися буде вкрай важко. Хоча теж не треба переоцінювати ці фортифікації, тому що у ворога є, на жаль, плануючі бомби великої потужності».