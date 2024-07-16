«Сливала» данные карт переселенцев: в Харькове разоблачили экс-работницу банка

Правоохранители разоблачили уже бывшую работницу банка, которая передавала данные с карт переселенцев из Донецкой и Луганской областей.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте прошлого года к сотруднице филиала одного из известных украинских банков обратился знакомый, предложивший ей «сотрудничество». Она систематически передавала мужчине последние 4 цифры номера карты клиентов, их фамилию и имя.

«При этом работник банка подписывала обязательство о неразглашении данных, полученных в ходе работы, однако это ее не останавливало осуществлять несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом. В дальнейшем ее знакомый использовал последние 4 цифры номера карты пользователей как пароль для входа в личный кабинет онлайн-банкинга и выводил деньги оттуда», — отметили в прокуратуре.

Установлено, что фигурантка передала данные карт 136 клиентов, подавляющее большинство — ВПЛ из Донецкой и Луганской областей.

Фигурантке сообщили о подозрении по факту несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 361-2 УКУ). Ей грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.