«Сливала» данные карт переселенцев: в Харькове разоблачили экс-работницу банка
Правоохранители разоблачили уже бывшую работницу банка, которая передавала данные с карт переселенцев из Донецкой и Луганской областей.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте прошлого года к сотруднице филиала одного из известных украинских банков обратился знакомый, предложивший ей «сотрудничество». Она систематически передавала мужчине последние 4 цифры номера карты клиентов, их фамилию и имя.
«При этом работник банка подписывала обязательство о неразглашении данных, полученных в ходе работы, однако это ее не останавливало осуществлять несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом. В дальнейшем ее знакомый использовал последние 4 цифры номера карты пользователей как пароль для входа в личный кабинет онлайн-банкинга и выводил деньги оттуда», — отметили в прокуратуре.
Установлено, что фигурантка передала данные карт 136 клиентов, подавляющее большинство — ВПЛ из Донецкой и Луганской областей.
Фигурантке сообщили о подозрении по факту несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 361-2 УКУ). Ей грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: банк, впл, данные, карты, переселенцы, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 13:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили уже бывшую работницу банка, которая передавала данные с карт переселенцев из Донецкой и Луганской областей.".