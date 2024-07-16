«Зливала» дані карток переселенців: у Харкові викрили експрацівницю банку

Правоохоронці викрили вже колишню працівницю банку, яка передавала дані з карток переселенців з Донецької та Луганської областей.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні торік до співробітниці філії одного з відомих українських банків звернувся знайомий, який запропонував їй «співпрацю». Вона систематично передавала чоловіку останні 4 цифри номера картки клієнтів, їхні прізвище та імʼя.

«При цьому працівниця банку підписувала зобов’язання про нерозголошення даних, отриманих у ході роботи, проте це її не зупиняло здійснювати несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом. Надалі її знайомий використовував останні 4 цифри номера картки користувачів як пароль для входу в особистий кабінет онлайн-банкінгу та виводив звідти гроші», – зазначили в прокуратурі.

Встановлено, що фігурантка передала дані карток 136 клієнтів, переважна більшість – внутрішньо-переміщені особи з Донецької та Луганської областей.

Фігурантці повідомили про підозру за фактом несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 361-2 ККУ). Їй загрожує від 2 до 5 років тюрми.