«Зливала» дані карток переселенців: у Харкові викрили експрацівницю банку
Правоохоронці викрили вже колишню працівницю банку, яка передавала дані з карток переселенців з Донецької та Луганської областей.
За даними Харківської обласної прокуратури, у березні торік до співробітниці філії одного з відомих українських банків звернувся знайомий, який запропонував їй «співпрацю». Вона систематично передавала чоловіку останні 4 цифри номера картки клієнтів, їхні прізвище та імʼя.
«При цьому працівниця банку підписувала зобов’язання про нерозголошення даних, отриманих у ході роботи, проте це її не зупиняло здійснювати несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом. Надалі її знайомий використовував останні 4 цифри номера картки користувачів як пароль для входу в особистий кабінет онлайн-банкінгу та виводив звідти гроші», – зазначили в прокуратурі.
Встановлено, що фігурантка передала дані карток 136 клієнтів, переважна більшість – внутрішньо-переміщені особи з Донецької та Луганської областей.
Фігурантці повідомили про підозру за фактом несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 361-2 ККУ). Їй загрожує від 2 до 5 років тюрми.
Читайте також: «Мій чоловік вас чекає»: подружжя працювало на ФСБ і готувало удари по Харкову
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: банк, впл, данные, карты, переселенцы, прокуратура, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Зливала» дані карток переселенців: у Харкові викрили експрацівницю банку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 13:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили вже колишню працівницю банку, яка передавала дані з карток переселенців з Донецької та Луганської областей.".