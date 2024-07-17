Не ФАБ-3000: Задоренко показал руины лицея под Харьковом и уточнил тип бомбы
Как выглядит лицей в селе Великие Проходы под Харьковом после попадания вражеской авиабомбы, показал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
Ранее в эфире «Суспільне. Студія» он рассказал, что удар был нанесен на этой неделе, и противник впервые применил ФАБ-3000 по Дергачевщине. Обошлось без пострадавших.
Позже в своем Telegram-канале Задоренко уточнил, что, по обновленным данным, оккупанты разрушили учебное заведение корректируемой авиабомбой калибром 500 килограммов.
«По предварительной оценке, восстановить ее практически невозможно. После войны заведение нужно отстраивать заново», — добавил Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: великие проходы, задоренко, КАБ, лицей, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 22:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как выглядит лицей в селе Великие Проходы под Харьковом после попадания вражеской авиабомбы, показал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".