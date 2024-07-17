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Не ФАБ-3000: Задоренко показав руїни ліцею під Харковом і уточнив тип бомби

Події 22:06   17.07.2024
Олена Нагорна
Не ФАБ-3000: Задоренко показав руїни ліцею під Харковом і уточнив тип бомби

Який вигляд має ліцей у селі Великі Проходи під Харковом після влучання ворожої авіабомби, показав голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Раніше в етері «Суспільне. Студія» він розповів, що удару було завдано цього тижня, і супротивник вперше застосував ФАБ-3000 по Дергачівщині. Минулося без постраждалих.

Пізніше у своєму телеграм-каналі Задоренко уточнив, що, за оновленими даними, окупанти зруйнували навчальний заклад керованою авіабомбою калібром 500 кілограмів.

«За попередньою оцінкою, відновити його практично неможливо. Після війни заклад потрібно відбудовувати заново», – додав Задоренко.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 22:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Який вигляд має ліцей у селі Великі Проходи під Харковом після влучання ворожої авіабомби, показав голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.".