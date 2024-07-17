Не ФАБ-3000: Задоренко показав руїни ліцею під Харковом і уточнив тип бомби

Який вигляд має ліцей у селі Великі Проходи під Харковом після влучання ворожої авіабомби, показав голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Раніше в етері «Суспільне. Студія» він розповів, що удару було завдано цього тижня, і супротивник вперше застосував ФАБ-3000 по Дергачівщині. Минулося без постраждалих.

Пізніше у своєму телеграм-каналі Задоренко уточнив, що, за оновленими даними, окупанти зруйнували навчальний заклад керованою авіабомбою калібром 500 кілограмів.

«За попередньою оцінкою, відновити його практично неможливо. Після війни заклад потрібно відбудовувати заново», – додав Задоренко.