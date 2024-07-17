«Волчанск превратили в руины» – Бутусов показал кадры с воздуха (видео)

Как сейчас, после двух месяцев «нового наступления РФ» на севере Харьковщины, выглядит город Волчанск, показал украинский журналист, редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Ужасная картина… За два месяца Волчанск, город на Харьковщине, российские «освободители» превратили в руины. Один из взрывов виден прямо на этих кадрах, снятых с дрона», — написал Бутусов.

Видео: Юрий Бутусов