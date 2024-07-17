«Вовчанськ перетворили на руїни» – Бутусов показав кадри з повітря (відео)
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Як зараз, після понад двох місяців «нового наступу РФ» на півночі Харківщини, виглядає місто Вовчанськ, показав український журналіст, редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.
«Жахлива картина… За два місяці Вовчанськ, місто на Харківщині, російські «визволителі» перетворили на руїни. Один із вибухів видно прямо на цих кадрах, знятих із дрона», – написав Бутусов.
Відео: Юрій Бутусов
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Бутусов, вовчанськ, наступ, руины, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 12:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як зараз, після понад двох місяців «нового наступу РФ» на півночі Харківщини, виглядає місто Вовчанськ, показав український журналіст, редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.".