Live
  • Ср 17.07.2024
  • Харків  +37°С
  • USD 41.26
  • EUR 44.98

«Вовчанськ перетворили на руїни» – Бутусов показав кадри з повітря (відео)

Суспільство 12:48   17.07.2024
Вікторія Яковенко
«Вовчанськ перетворили на руїни» – Бутусов показав кадри з повітря (відео) скриншот

Як зараз, після понад двох місяців «нового наступу РФ» на півночі Харківщини, виглядає місто Вовчанськ, показав український журналіст, редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

«Жахлива картина… За два місяці Вовчанськ, місто на Харківщині, російські «визволителі» перетворили на руїни. Один із вибухів видно прямо на цих кадрах, знятих із дрона», – написав Бутусов.

Відео: Юрій Бутусов

Читайте також: РФ врахувала помилки і підтягує сили, щоб просунутися на Харківщині – експерт

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Спека, аварії, обстріли: чому на Харківщині відключають світло не за графіком
Спека, аварії, обстріли: чому на Харківщині відключають світло не за графіком
17.07.2024, 13:27
Вночі росіяни вдарили КАБами по Харківщині – Синєгубов: є руйнування
Вночі росіяни вдарили КАБами по Харківщині – Синєгубов: є руйнування
17.07.2024, 08:31
У Харкові завершили ремонт Дзеркального струменя за 1,75 млн грн (відео)
У Харкові завершили ремонт Дзеркального струменя за 1,75 млн грн (відео)
15.07.2024, 20:26
«Вовчанськ перетворили на руїни» – Бутусов показав кадри з повітря (відео)
«Вовчанськ перетворили на руїни» – Бутусов показав кадри з повітря (відео)
17.07.2024, 12:48
Літній чоловік потонув на Харківщині – ДСНС
Літній чоловік потонув на Харківщині – ДСНС
17.07.2024, 12:22
«Не маю сил асоціювати себе з фракцією» – Безугла вийшла з «Слуги народу»
«Не маю сил асоціювати себе з фракцією» – Безугла вийшла з «Слуги народу»
17.07.2024, 11:43

Новини за темою:

12:21
«Вибралися не всі» – окупант плаче після невдалого штурму Вовчанська (відео)
22:03
Бутусов показав, який вигляд має “абсолютний нуль” біля Липців (відео)
10:24
“Без розголосу” російські війська наступають на Борову на Харківщині – Бутусов
14:41
З HIMARS завдали удару з Харківщини по ЗРК С-300/С-400 під Бєлгородом – ЗМІ
11:14
Прорив кордону на Харківщині: чи бігла 125-та бригада, допомога ГУР – Бутусов

Ви читали новину: ««Вовчанськ перетворили на руїни» – Бутусов показав кадри з повітря (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 12:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як зараз, після понад двох місяців «нового наступу РФ» на півночі Харківщини, виглядає місто Вовчанськ, показав український журналіст, редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.".