«Вовчанськ перетворили на руїни» – Бутусов показав кадри з повітря (відео)

Як зараз, після понад двох місяців «нового наступу РФ» на півночі Харківщини, виглядає місто Вовчанськ, показав український журналіст, редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

«Жахлива картина… За два місяці Вовчанськ, місто на Харківщині, російські «визволителі» перетворили на руїни. Один із вибухів видно прямо на цих кадрах, знятих із дрона», – написав Бутусов.

Відео: Юрій Бутусов