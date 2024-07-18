11 КАБов уже сбросили россияне на севере Харьковщины – Генштаб ВСУ

Сегодня россияне 11 КАБами ударили по населенным пунктам Волчанские Хутора, Старица, Липцы, Веселое, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали украинские возле Глубокого и Волчанска. Сейчас продолжаются три боя.

На Купянском направлении противник, при поддержке авиации, пять раз штурмовал украинские позиции возле Синьковки, Стельмаховки и Берестового, три боя идут до сих пор.