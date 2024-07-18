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11 КАБов уже сбросили россияне на севере Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 16:48   18.07.2024
Оксана Якушко
11 КАБов уже сбросили россияне на севере Харьковщины – Генштаб ВСУ

Сегодня россияне 11 КАБами ударили по населенным пунктам Волчанские Хутора, Старица, Липцы, Веселое, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали украинские возле Глубокого и Волчанска. Сейчас продолжаются три боя.

На Купянском направлении противник, при поддержке авиации, пять раз штурмовал украинские позиции возле Синьковки, Стельмаховки и Берестового, три боя идут до сих пор.

Читайте также: 20 боев – на севере Харьковщины, 11 атак – на Купянщине: данные ГШ на 08:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 16:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне 11 КАБами ударили по населенным пунктам Волчанские Хутора, Старица, Липцы, Веселое, сообщил Генштаб ВСУ.".