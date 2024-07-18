11 КАБов уже сбросили россияне на севере Харьковщины – Генштаб ВСУ
Сегодня россияне 11 КАБами ударили по населенным пунктам Волчанские Хутора, Старица, Липцы, Веселое, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали украинские возле Глубокого и Волчанска. Сейчас продолжаются три боя.
На Купянском направлении противник, при поддержке авиации, пять раз штурмовал украинские позиции возле Синьковки, Стельмаховки и Берестового, три боя идут до сих пор.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, удар, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 16:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне 11 КАБами ударили по населенным пунктам Волчанские Хутора, Старица, Липцы, Веселое, сообщил Генштаб ВСУ.".