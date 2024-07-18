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20 боев – на севере Харьковщины, 11 атак – на Купянщине: данные ГШ на 08:00

Общество 08:42   18.07.2024
Виктория Яковенко
20 боев – на севере Харьковщины, 11 атак – на Купянщине: данные ГШ на 08:00 Фото: Генштаб ВСУ

Враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Малые Проходы, Старица и Синьковка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении противник продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 20 боевых столкновений. Все – в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов авиацию.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Малые Проходы, Старица и Синьковка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".