20 боев – на севере Харьковщины, 11 атак – на Купянщине: данные ГШ на 08:00

Враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Малые Проходы, Старица и Синьковка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении противник продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 20 боевых столкновений. Все – в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов авиацию.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.