20 боев – на севере Харьковщины, 11 атак – на Купянщине: данные ГШ на 08:00
Фото: Генштаб ВСУ
Враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Малые Проходы, Старица и Синьковка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении противник продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 20 боевых столкновений. Все – в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов авиацию.
На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, ГШ, зведення, Купянщина, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 08:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Малые Проходы, Старица и Синьковка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".