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20 боїв – на півночі Харківщини, 11 атак – на Куп’янщині: дані ГШ на 08:00

Суспільство 08:42   18.07.2024
Вікторія Яковенко
20 боїв – на півночі Харківщини, 11 атак – на Куп’янщині: дані ГШ на 08:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог завдавав авіаударів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Малі Проходи, Стариця та Синьківка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку противник продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 20 бойових зіткнень. Всі – в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно залучали для ударів авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «20 боїв – на півночі Харківщини, 11 атак – на Куп’янщині: дані ГШ на 08:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог завдавав авіаударів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Малі Проходи, Стариця та Синьківка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".