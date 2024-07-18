20 боїв – на півночі Харківщини, 11 атак – на Куп’янщині: дані ГШ на 08:00

Ворог завдавав авіаударів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Малі Проходи, Стариця та Синьківка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку противник продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 20 бойових зіткнень. Всі – в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно залучали для ударів авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.