11 КАБів вже скинули росіяни на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ

Сьогодні росіяни 11 КАБами вдарили по населених пунктах Вовчанські Хутори, Стариця, Липці, Веселе, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни 8 разів штурмували українські біля Глибокого та Вовчанська. Наразі триває три бої.

На Куп’янському напрямку противник, за підтримки авіації, п’ять разів штурмував українські позиції біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового, три бої досі тривають.