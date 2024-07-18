Два человека подорвались на взрывчатке на Харьковщине: их госпитализировали
В городе Волчанск два человека подорвались на взрывчатке.
«Они получили травмы и были госпитализированы в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что это мужчины 1973 и 1968 года рождения», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
За сутки спасатели потушили три пожара, вызванные обстрелами РФ.
Около 11:00 из-за удара армии РФ по Купянску загорелась сухая трава на площади 200 м. кв.
В 15:30 в результате разрывов вражеских боеприпасов в селе Глушковка возникли пожары в 4-х хозяйственных постройках и летней кухне на общей площади 140 м. кв. Также горел сухостой вокруг на площади 3 га.
Ночью враг повторно нанес удары по тому же селу. Произошел пожар в частном хозяйственном здании на площади 60 м. кв.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывчатка, ГСЧС, подорвались, пожары, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 10:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Волчанск два человека подорвались на взрывчатке.".