Два человека подорвались на взрывчатке на Харьковщине: их госпитализировали

В городе Волчанск два человека подорвались на взрывчатке.

«Они получили травмы и были госпитализированы в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что это мужчины 1973 и 1968 года рождения», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

За сутки спасатели потушили три пожара, вызванные обстрелами РФ.

Около 11:00 из-за удара армии РФ по Купянску загорелась сухая трава на площади 200 м. кв.

В 15:30 в результате разрывов вражеских боеприпасов в селе Глушковка возникли пожары в 4-х хозяйственных постройках и летней кухне на общей площади 140 м. кв. Также горел сухостой вокруг на площади 3 га.

Ночью враг повторно нанес удары по тому же селу. Произошел пожар в частном хозяйственном здании на площади 60 м. кв.