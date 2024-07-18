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Два человека подорвались на взрывчатке на Харьковщине: их госпитализировали

Происшествия 10:28   18.07.2024
Виктория Яковенко
Два человека подорвались на взрывчатке на Харьковщине: их госпитализировали

В городе Волчанск два человека подорвались на взрывчатке.

«Они получили травмы и были госпитализированы в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что это мужчины 1973 и 1968 года рождения», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

За сутки спасатели потушили три пожара, вызванные обстрелами РФ.

Около 11:00 из-за удара армии РФ по Купянску загорелась сухая трава на площади 200 м. кв.

В 15:30 в результате разрывов вражеских боеприпасов в селе Глушковка возникли пожары в 4-х хозяйственных постройках и летней кухне на общей площади 140 м. кв. Также горел сухостой вокруг на площади 3 га.

Ночью враг повторно нанес удары по тому же селу. Произошел пожар в частном хозяйственном здании на площади 60 м. кв.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 10:28;

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