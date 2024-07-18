Погибла женщина, пострадали двое мужчин: ночью РФ ударила КАБом по Купянщине
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Около 02:30 армия РФ, предварительно КАБом, ударила по селу Глушковка на Харьковщине.
«В результате вражеских обстрелов произошло возгорание частного дома. Погибла 60-летняя женщина и пострадали двое мужчин в возрасте 69 и 80. Повреждены, по меньшей мере, 4 домовладения», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В селе Петропавловка в результате сброса боеприпаса с дрона пострадала женщина, добавил Синегубов.
Также за прошедшие сутки под вражескими обстрелами были Купянск и село Подлиман.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, Купянщина, пострадали, синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 09:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 02:30 армия РФ, предварительно КАБом, ударила по селу Глушковка на Харьковщине.".