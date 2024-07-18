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Погибла женщина, пострадали двое мужчин: ночью РФ ударила КАБом по Купянщине

Происшествия 09:07   18.07.2024
Виктория Яковенко
Погибла женщина, пострадали двое мужчин: ночью РФ ударила КАБом по Купянщине скриншот

Около 02:30 армия РФ, предварительно КАБом, ударила по селу Глушковка на Харьковщине.

«В результате вражеских обстрелов произошло возгорание частного дома. Погибла 60-летняя женщина и пострадали двое мужчин в возрасте 69 и 80. Повреждены, по меньшей мере, 4 домовладения», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В селе Петропавловка в результате сброса боеприпаса с дрона пострадала женщина, добавил Синегубов.

Также за прошедшие сутки под вражескими обстрелами были Купянск и село Подлиман.

Читайте также: 20 боев – на севере Харьковщины, 11 атак – на Купянщине: данные ГШ на 08:00

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 09:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 02:30 армия РФ, предварительно КАБом, ударила по селу Глушковка на Харьковщине.".