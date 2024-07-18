Погибла женщина, пострадали двое мужчин: ночью РФ ударила КАБом по Купянщине

Около 02:30 армия РФ, предварительно КАБом, ударила по селу Глушковка на Харьковщине.

«В результате вражеских обстрелов произошло возгорание частного дома. Погибла 60-летняя женщина и пострадали двое мужчин в возрасте 69 и 80. Повреждены, по меньшей мере, 4 домовладения», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В селе Петропавловка в результате сброса боеприпаса с дрона пострадала женщина, добавил Синегубов.

Также за прошедшие сутки под вражескими обстрелами были Купянск и село Подлиман.