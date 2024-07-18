Загинула жінка, постраждали чоловіки: вночі РФ вдарила КАБом по Куп’янщині
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Близько 02:30 армія РФ, попередньо КАБом, вдарила по селу Глушківка на Харківщині.
«Внаслідок ворожого обстрілу відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80. Пошкоджені щонайменше 4 домоволодіння», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
У селі Петропавлівка внаслідок скиду боєприпасу з дрона постраждала жінка, додав Синєгубов.
Також минулої доби під ворожими обстрілами були Куп’янськ та село Підлиман.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, Купянщина, пострадали, сінєгубов, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 09:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 02:30 армія РФ, попередньо КАБом, вдарила по селу Глушківка на Харківщині.".