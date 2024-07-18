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Загинула жінка, постраждали чоловіки: вночі РФ вдарила КАБом по Куп’янщині

Події 09:07   18.07.2024
Вікторія Яковенко
Загинула жінка, постраждали чоловіки: вночі РФ вдарила КАБом по Куп’янщині скриншот

Близько 02:30 армія РФ, попередньо КАБом, вдарила по селу Глушківка на Харківщині.

«Внаслідок ворожого обстрілу відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80. Пошкоджені щонайменше 4 домоволодіння», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Петропавлівка внаслідок скиду боєприпасу з дрона постраждала жінка, додав Синєгубов.

Також минулої доби під ворожими обстрілами були Куп’янськ та село Підлиман.

Читайте також: 20 боїв – на півночі Харківщини, 11 атак – на Куп’янщині: дані ГШ на 08:00

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 09:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 02:30 армія РФ, попередньо КАБом, вдарила по селу Глушківка на Харківщині.".