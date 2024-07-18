Загинула жінка, постраждали чоловіки: вночі РФ вдарила КАБом по Куп’янщині

Близько 02:30 армія РФ, попередньо КАБом, вдарила по селу Глушківка на Харківщині.

«Внаслідок ворожого обстрілу відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80. Пошкоджені щонайменше 4 домоволодіння», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Петропавлівка внаслідок скиду боєприпасу з дрона постраждала жінка, додав Синєгубов.

Також минулої доби під ворожими обстрілами були Куп’янськ та село Підлиман.