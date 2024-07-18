Двоє людей підірвалися на вибухівці на Харківщині: їх шпиталізували

У місті Вовчанськ двоє людей підірвалися на вибухівці.

«Вони отримали травми і були госпіталізовані до лікарні. Обставини події з’ясовуються. Відомо, що це чоловіки 1973 та 1968 років народження», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

За добу рятувальники загасили три пожежі, спричинені обстрілами РФ.

Близько 11:00 через удар армії РФ по Куп’янську зайнялась суха трава на площі 200 м. кв.

О 15:30 внаслідок розривів ворожих боєприпасів у селі Глушківка виникли пожежі у 4-х господарчих спорудах та літній кухні на загальній площі 140 м. кв. Також горів сухостій навколо на площі 3 га.

Вночі ворог вдруге завдав ударів по тому ж селу. Сталася пожежа у приватній господарчій споруді на площі 60 м. кв.