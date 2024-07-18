Двоє людей підірвалися на вибухівці на Харківщині: їх шпиталізували
У місті Вовчанськ двоє людей підірвалися на вибухівці.
«Вони отримали травми і були госпіталізовані до лікарні. Обставини події з’ясовуються. Відомо, що це чоловіки 1973 та 1968 років народження», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
За добу рятувальники загасили три пожежі, спричинені обстрілами РФ.
Близько 11:00 через удар армії РФ по Куп’янську зайнялась суха трава на площі 200 м. кв.
О 15:30 внаслідок розривів ворожих боєприпасів у селі Глушківка виникли пожежі у 4-х господарчих спорудах та літній кухні на загальній площі 140 м. кв. Також горів сухостій навколо на площі 3 га.
Вночі ворог вдруге завдав ударів по тому ж селу. Сталася пожежа у приватній господарчій споруді на площі 60 м. кв.
Читайте також: Загинула жінка, постраждали чоловіки: вночі РФ вдарила КАБом по Куп’янщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: взрывчатка, ГСЧС, подорвались, пожежа, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двоє людей підірвалися на вибухівці на Харківщині: їх шпиталізували»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 10:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Вовчанськ двоє людей підірвалися на вибухівці.".