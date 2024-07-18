Не только людей: из Волчанска копы вывезли брошенных собак и кошек (видео)
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Полицейские вместе с волонтерами эвакуировали из Волчанской громады, которую постоянно обстреливают российские военные, не только людей, но и животных.
«Котики и собачки, по разным причинам брошенные хозяевами, теперь в безопасности. Волонтеры ищут для них новые семьи. Каждая жизнь бесценна и за нее стоит бороться», — отметили в Нацполиции Украины.
Видео: Нацполиция Украины
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волонтеры, волчанск, коты, обстрелы, полиция, собаки, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 10:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские вместе с волонтерами эвакуировали из Волчанской громады, которую постоянно обстреливают российские военные, не только людей, но и животных.".