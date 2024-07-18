Не только людей: из Волчанска копы вывезли брошенных собак и кошек (видео)

Полицейские вместе с волонтерами эвакуировали из Волчанской громады, которую постоянно обстреливают российские военные, не только людей, но и животных.

«Котики и собачки, по разным причинам брошенные хозяевами, теперь в безопасности. Волонтеры ищут для них новые семьи. Каждая жизнь бесценна и за нее стоит бороться», — отметили в Нацполиции Украины.

Видео: Нацполиция Украины