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Не только людей: из Волчанска копы вывезли брошенных собак и кошек (видео)

Общество 10:12   18.07.2024
Виктория Яковенко
Не только людей: из Волчанска копы вывезли брошенных собак и кошек (видео) скриншот

Полицейские вместе с волонтерами эвакуировали из Волчанской громады, которую постоянно обстреливают российские военные, не только людей, но и животных.

«Котики и собачки, по разным причинам брошенные хозяевами, теперь в безопасности. Волонтеры ищут для них новые семьи. Каждая жизнь бесценна и за нее стоит бороться», — отметили в Нацполиции Украины.

Видео: Нацполиция Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 10:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские вместе с волонтерами эвакуировали из Волчанской громады, которую постоянно обстреливают российские военные, не только людей, но и животных.".