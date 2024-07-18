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Не лише людей: з Вовчанська копи вивезли покинутих собак і котів (відео)

Суспільство 10:12   18.07.2024
Вікторія Яковенко
Не лише людей: з Вовчанська копи вивезли покинутих собак і котів (відео) скриншот

Поліцейські разом з волонтерами евакуювали з Вовчанської громади, яка постійно обстрілюється  російськими військовими, не лише людей, а й тварин.

«Котики та собачки, з різних причин покинуті господарями, тепер у безпеці. Волонтери шукають для них нові родини. Кожне життя безцінне і за нього варто боротися», – зазначили у Нацполіції України.

Відео: Нацполіція України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 10:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські разом з волонтерами евакуювали з Вовчанської громади, яка постійно обстрілюється  російськими військовими, не лише людей, а й тварин.".