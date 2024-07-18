Не лише людей: з Вовчанська копи вивезли покинутих собак і котів (відео)

Поліцейські разом з волонтерами евакуювали з Вовчанської громади, яка постійно обстрілюється російськими військовими, не лише людей, а й тварин.

«Котики та собачки, з різних причин покинуті господарями, тепер у безпеці. Волонтери шукають для них нові родини. Кожне життя безцінне і за нього варто боротися», – зазначили у Нацполіції України.

Відео: Нацполіція України