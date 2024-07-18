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Ночью в Харьковской области сбивали «Шахеды» — командующий ВС ВСУ Олещук

Общество 09:38   18.07.2024
Виктория Яковенко
Ночью в Харьковской области сбивали «Шахеды» — командующий ВС ВСУ Олещук

В ночь на 18 июля над Украиной сбили все 16 «Шахедов» и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Вражеский налет отбивали, в частности, в Харьковской области.

«В ночь на 18 июля враг нанес удар 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской обл. – РФ и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления: двумя – Х-59/Х-69 и одной Х-35. В общм радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 19 воздушных целей, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы СОУ, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, подразделения радиоэлектронной борьбы», — сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Вражеские цели силы ПВО сбивали в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.

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Автор: Виктория Яковенко
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13 «Шахедов» сбили на Харьковщине и Днепропетровщине – Олещук

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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 09:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 18 июля над Украиной сбили все 16 «Шахедов» и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Вражеский налет отбивали, в частности, в Харьковской области.".