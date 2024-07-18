Ночью в Харьковской области сбивали «Шахеды» — командующий ВС ВСУ Олещук
В ночь на 18 июля над Украиной сбили все 16 «Шахедов» и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Вражеский налет отбивали, в частности, в Харьковской области.
«В ночь на 18 июля враг нанес удар 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской обл. – РФ и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления: двумя – Х-59/Х-69 и одной Х-35. В общм радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 19 воздушных целей, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы СОУ, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, подразделения радиоэлектронной борьбы», — сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Вражеские цели силы ПВО сбивали в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВС, ВСУ, олещук, ракети, сбили, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 09:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 18 июля над Украиной сбили все 16 «Шахедов» и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Вражеский налет отбивали, в частности, в Харьковской области.".