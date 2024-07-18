Вночі на Харківщині збивали «шахеди» – командувач ПС ЗСУ Олещук
У ніч на 18 липня над Україною збили усі 16 «шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Ворожий наліт відбивали, зокрема, в Харківській області.
«У ніч на 18 липня ворог завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської обл. – РФ та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку: двома – Х-59/Х-69 та однією Х-35. Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи СОУ, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Ворожі цілі сили ППО збивали у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВС, ЗСУ, олещук, ракети, сбили, харківщина, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 09:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч на 18 липня над Україною збили усі 16 «шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Ворожий наліт відбивали, зокрема, в Харківській області.".