Перебросила ли РФ свои войска с Херсонщины на Харьковщину: ответ ВСУ

В ВСУ прокомментировали информацию о переброске врагом некоторых своих подразделений из Херсонского направления на Харьковщину.

«По этому поводу могу сказать только то, что за последние несколько дней резких изменений в составе, положении, характере, действиях войск противника не обнаружено», — сообщил спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире нацмарафона.

То есть, на юге не фиксируется изменений в составе вражеских войск, отметил Лиховой.

«Ну, и в принципе других изменений в характере действий здесь нет», — сказал Лиховой.

Напомним, на днях в Telegram-канале «Атеш» сообщали, что под Волчанск перемещается 810-я бригада ВС РФ, воевавшая на Херсонском направлении. По их данным, часть бригада уже отправилась из-за многочисленных неудач в Крынках.