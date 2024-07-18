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Перебросила ли РФ свои войска с Херсонщины на Харьковщину: ответ ВСУ

Общество 11:55   18.07.2024
Виктория Яковенко
Перебросила ли РФ свои войска с Херсонщины на Харьковщину: ответ ВСУ скриншот

В ВСУ прокомментировали информацию о переброске врагом некоторых своих подразделений из Херсонского направления на Харьковщину.

«По этому поводу могу сказать только то, что за последние несколько дней резких изменений в составе, положении, характере, действиях войск противника не обнаружено», — сообщил спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире нацмарафона.

То есть, на юге не фиксируется изменений в составе вражеских войск, отметил Лиховой.

«Ну, и в принципе других изменений в характере действий здесь нет», — сказал Лиховой.

Напомним, на днях в Telegram-канале «Атеш» сообщали, что под Волчанск перемещается 810-я бригада ВС РФ, воевавшая на Херсонском направлении. По их данным, часть бригада уже отправилась из-за многочисленных неудач в Крынках.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 11:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ВСУ прокомментировали информацию о переброске врагом некоторых своих подразделений из Херсонского направления на Харьковщину.".