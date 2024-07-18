Чи перекинула РФ свої війська з Херсонщини на Харківщину: відповідь ЗСУ

У ЗСУ прокоментували інформацію, щодо перекидання ворогом деяких своїх підрозділів з Херсонського напрямку на Харківщину.

«З цього приводу можу сказати тільки те, що за останні кілька днів різких змін у складі, положенні, характері, дій військ противника не виявлено», – повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в етері нацмарафону.

Тобто на півдні не фіксується змін у складі ворожих військ, зазначив Лиховій.

«Ну, і в принципі інших змін в характері дій тут немає», – сказав Лиховій.

Нагадаємо, днями в телеграм-каналі «Атеш» повідомляли, що під Вовчанськ переміщається 810-та бригада ЗС РФ, яка воювала на Херсонському напрямку. За їхніми даними, частина бригада вже вирушила через чисельні невдачі в Кринках.