Чи перекинула РФ свої війська з Херсонщини на Харківщину: відповідь ЗСУ
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У ЗСУ прокоментували інформацію, щодо перекидання ворогом деяких своїх підрозділів з Херсонського напрямку на Харківщину.
«З цього приводу можу сказати тільки те, що за останні кілька днів різких змін у складі, положенні, характері, дій військ противника не виявлено», – повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в етері нацмарафону.
Тобто на півдні не фіксується змін у складі ворожих військ, зазначив Лиховій.
«Ну, і в принципі інших змін в характері дій тут немає», – сказав Лиховій.
Нагадаємо, днями в телеграм-каналі «Атеш» повідомляли, що під Вовчанськ переміщається 810-та бригада ЗС РФ, яка воювала на Херсонському напрямку. За їхніми даними, частина бригада вже вирушила через чисельні невдачі в Кринках.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: войска, ЗСУ, перебросила, рф, харківщина, Херсонщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 11:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ЗСУ прокоментували інформацію, щодо перекидання ворогом деяких своїх підрозділів з Херсонського напрямку на Харківщину.".