У Синегубова будет новый зам по цифровизации — директор агродепартамента
Фото: Андрей Дорожко/Facebook
Кабмин назначил Андрея Дорожко на должность заместителя начальника Харьковской ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Андрей Дорожко является директором департамента агропромышленного развития ХОВА. На сайте областной военной администрации он пока не внесен в перечень заместителей главы.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 21:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабмин назначил Андрея Дорожко на должность заместителя начальника Харьковской ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.".