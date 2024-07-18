У Синегубова будет новый зам по цифровизации — директор агродепартамента

Кабмин назначил Андрея Дорожко на должность заместителя начальника Харьковской ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Андрей Дорожко является директором департамента агропромышленного развития ХОВА. На сайте областной военной администрации он пока не внесен в перечень заместителей главы.

Читайте также: Руководителем аппарата ХОВА стала чиновница из полтавской команды Синегубова