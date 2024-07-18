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У Синегубова будет новый зам по цифровизации — директор агродепартамента

Политика 21:32   18.07.2024
Елена Нагорная
У Синегубова будет новый зам по цифровизации — директор агродепартамента Фото: Андрей Дорожко/Facebook

Кабмин назначил Андрея Дорожко на должность заместителя начальника Харьковской ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Андрей Дорожко является директором департамента агропромышленного развития ХОВА. На сайте областной военной администрации он пока не внесен в перечень заместителей главы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 21:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабмин назначил Андрея Дорожко на должность заместителя начальника Харьковской ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.".