У Синєгубова буде новий заступник із цифровізації – директор агродепартаменту
Кабмін призначив Андрія Дорожка на посаду заступника начальника Харківської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.
Про це повідомив у телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Андрій Дорожко є директором департаменту агропромислового розвитку ХОВА. На сайті обласної військової адміністрації він наразі не внесений до переліку заступників голови.
Прессекретарка начальника ХОВА Олена Шаповал пообіцяла надати інформацію пізніше.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 21:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кабмін призначив Андрія Дорожка на посаду заступника начальника Харківської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.".