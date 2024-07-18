У Синєгубова буде новий заступник із цифровізації – директор агродепартаменту

Кабмін призначив Андрія Дорожка на посаду заступника начальника Харківської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Про це повідомив у телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Андрій Дорожко є директором департаменту агропромислового розвитку ХОВА. На сайті обласної військової адміністрації він наразі не внесений до переліку заступників голови.

Прессекретарка начальника ХОВА Олена Шаповал пообіцяла надати інформацію пізніше.

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