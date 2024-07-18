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В центре Харькова перекрыли движение транспорта: подробности

Общество 11:21   18.07.2024
Виктория Яковенко
В центре Харькова перекрыли движение транспорта: подробности Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Квитки-Основьяненко, на участке от площади Павловской до переулка Соборного, запрещено до 22 августа.

Как сообщили в Харьковском горсовете, это связано с необходимостью проведения работ по реконструкции тепловых сетей.

Объехать закрытый участок можно по ул. Университетская, пер. Соборным, пл. Конституции, пл. Павловской и другими ближайшими улицами.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 11:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Квитки-Основьяненко, на участке от площади Павловской до переулка Соборного, запрещено до 22 августа.".