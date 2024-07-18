В центре Харькова перекрыли движение транспорта: подробности
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Квитки-Основьяненко, на участке от площади Павловской до переулка Соборного, запрещено до 22 августа.
Как сообщили в Харьковском горсовете, это связано с необходимостью проведения работ по реконструкции тепловых сетей.
Объехать закрытый участок можно по ул. Университетская, пер. Соборным, пл. Конституции, пл. Павловской и другими ближайшими улицами.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 11:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Квитки-Основьяненко, на участке от площади Павловской до переулка Соборного, запрещено до 22 августа.".