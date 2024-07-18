У центрі Харкова перекрили рух транспорту: подробиці

Рух транспорту на вулиці Квітки-Основ’яненка, на ділянці від площі Павлівської до провулка Соборного, заборонений до 22 серпня.

Як повідомили в Харківській міськраді, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з реконструкції теплових мереж.

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Університетською, пров. Соборним, пл. Конституції, пл. Павлівською та іншими прилеглими вулицями.