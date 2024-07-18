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У центрі Харкова перекрили рух транспорту: подробиці

Суспільство 11:21   18.07.2024
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова перекрили рух транспорту: подробиці Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту на вулиці Квітки-Основ’яненка, на ділянці від площі Павлівської до провулка Соборного, заборонений до 22 серпня.

Як повідомили в Харківській міськраді, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з реконструкції теплових мереж.

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Університетською, пров. Соборним, пл. Конституції, пл. Павлівською та іншими прилеглими вулицями.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 11:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Квітки-Основ’яненка, на ділянці від площі Павлівської до провулка Соборного, заборонений до 22 серпня.".