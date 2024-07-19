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2,2 млрд грн компенсации получили за поврежденное жилье в Харьковской области

Общество 19:21   19.07.2024
Оксана Якушко
2,2 млрд грн компенсации получили за поврежденное жилье в Харьковской области

Всего с начала действия программы єВідновлення в Харьковской области подали 36 847 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Больше всего получены сообщения от жителей Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Уже получили деньги на ремонт жилья, поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ, 20 462 заявителей на общую сумму более 1,8 миллиарда гривен. Для 786 жителей области согласовали выплаты более чем на 169 миллионов гривен. Еще 1111 заявителям передали на виплату более 159 миллионов.

Также о предоставлении компенсации за уничтоженное имущество поступило 6481 заявлений. В 34 территориальных громадах Харьковщины профильные комиссии сформировали 2641 сертификат по предоставлению компенсации за полностью уничтоженное имущество на общую сумму свыше 3,7 миллиарда гривен.

Жилищными сертификатами воспользовались 700 получателей компенсации из Харьковской области, большинство купили жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской территориальных громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей. Именно в Харьковской области приобрели 489 объектов недвижимости на общую сумму более 819 миллионов гривен.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 19:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего с начала действия программы єВідновлення в Харьковской области подали 36 847 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".