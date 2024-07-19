2,2 млрд грн компенсації отримали за пошкоджене житло на Харківщині

Усього з початку дії програми єВідновлення на Харківщині подали 36 847 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Найбільше запитів на компенсацію від мешканців Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф 20 462 заявників на загальну суму понад 1,8 мільярда гривень. Для 786 жителів області погодили виплати на більш як 169 мільйонів гривень. Ще 1111 заявникам передали на виплату понад 159 мільйонів.

Також про надання компенсації за знищене майно надійшло 6 481 заяв. У 34 територіальних громадах Харківщини профільні комісії сформовали 2 641 сертифікат з надання компенсації за повністю знищене майно на загальну суму понад 3,7 мільярда гривень.

Житловими сертифікатами скористалися 700 отримувачів компенсації з Харківської області, більшість придбали житло у місті Харків, Ізюмській та Чугуївській територіальних громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей. Саме на Харківщині придбали 489 об’єктів нерухомості на загальну суму більш як 819 мільйонів гривень.