2,2 млрд грн компенсації отримали за пошкоджене житло на Харківщині
Усього з початку дії програми єВідновлення на Харківщині подали 36 847 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Найбільше запитів на компенсацію від мешканців Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф 20 462 заявників на загальну суму понад 1,8 мільярда гривень. Для 786 жителів області погодили виплати на більш як 169 мільйонів гривень. Ще 1111 заявникам передали на виплату понад 159 мільйонів.
Також про надання компенсації за знищене майно надійшло 6 481 заяв. У 34 територіальних громадах Харківщини профільні комісії сформовали 2 641 сертифікат з надання компенсації за повністю знищене майно на загальну суму понад 3,7 мільярда гривень.
Житловими сертифікатами скористалися 700 отримувачів компенсації з Харківської області, більшість придбали житло у місті Харків, Ізюмській та Чугуївській територіальних громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей. Саме на Харківщині придбали 489 об’єктів нерухомості на загальну суму більш як 819 мільйонів гривень.
Читайте також: Майже 500 квартир і будинків купили на Харківщині за гроші «єВідновлення»
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: євідновлення, гроші, жилье, сінєгубов, харківщина, Харьковская область, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «2,2 млрд грн компенсації отримали за пошкоджене житло на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 19:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього з початку дії програми єВідновлення на Харківщині подали 36 847 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".