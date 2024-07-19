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«Выпусти, и я вернусь» — харьковчанин хотел уехать за границу за €8400 (видео)

Общество 12:14   19.07.2024
Виктория Яковенко
«Выпусти, и я вернусь» — харьковчанин хотел уехать за границу за €8400 (видео) Фото: ГПСУ

На Волыни 52-летний харьковчанин предлагал пограничникам 8400 евро за то, чтобы беспрепятственно уехать за границу.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, мужчина прибыл в пункт пропуска на автомобиле «Audi».

«Во время пограничного контроля вместе с паспортом, как основание для выезда за границу в период действия военного положения, мужчина предоставил документы об инвалидности 3 группы, временное удостоверение военнообязанного и справку о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу. В ходе проверки указанных документов у инспектора пограничной службы возникли сомнения в законности их получения», — отметили в ГПСУ.

На видео, опубликованном ГПСУ, видно, как харьковчанин положил на стол пограничника пачку купюр.

«Держите! Честно, просто выпусти, пожалуйста, и я вернусь! Вы берете деньги, а я через две недели возвращаюсь», – сказал мужчина.

Пограничник от взятки отказался. Сведения о признаках преступления предусмотренного ч.1 статьи 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и ст. ч. 4 статьи 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» внесены в ЕРДР.

Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ночного ареста сроком 60 суток.

Видео: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волыни 52-летний харьковчанин предлагал пограничникам 8400 евро за то, чтобы беспрепятственно уехать за границу.".