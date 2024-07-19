«Випусти, я повернусь» – харків’янин хотів виїхати за кордон за €8400 (відео)

На Волині 52-річний харківʼянин пропонував прикордонникам 8400 євро за те, щоб безперешкодно виїхати за кордон.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, чоловік прибув у пункт пропуску на автомобілі «Ауді».

«Під час прикордонного контролю разом із паспортом, як підставу для виїзду за кордон у період дії воєнного стану, чоловік надав документи про інвалідність 3 групи, тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного та довідку про надання відстрочки від призову на військову службу. Під час перевірки зазначених документів у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо законності їх отримання», – зазначили в ДПСУ.

На відео, опублікованому ДПСУ, видно як харків’янин поклав на стіл прикордонника пачку купюр.

«Тримайте! Чесно, просто випусти, будь ласка, я повернуся! Ви берете гроші, а я через два тижні повертаюся», – сказав чоловік.

Прикордонник від хабаря відмовився. Відомості про ознаки злочину передбаченого ч. 1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та ст. ч. 4 статті 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» внесені до ЄРДР.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту терміном 60 діб.

Відео: ДПСУ