13 вражеских БпЛА сбили ночью силы ПВО: под атакой была и Харьковщина

В ночь на 20 июля враг выпустил на Украину три баллистических ракеты «Искандер-М», одну крылатую – «Искандер-К», 16 «Шахедов» и один БпЛА неустановленного типа.

«Под атакой были Харьковщина, Полтавщина, Сумщина, Черниговщина и Киевщина. В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп СОУ, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей: 12 ударных БпЛА «Shahed – 131/136», 1 БпЛА неустановленного типа», — сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай.

Напомним, около 23:00 Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА в Харьковской области. Информацию подтверждал и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.