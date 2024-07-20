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13 вражеских БпЛА сбили ночью силы ПВО: под атакой была и Харьковщина

Общество 08:11   20.07.2024
Виктория Яковенко
13 вражеских БпЛА сбили ночью силы ПВО: под атакой была и Харьковщина Фото: Николай Олещук

В ночь на 20 июля враг выпустил на Украину три баллистических ракеты «Искандер-М», одну крылатую – «Искандер-К», 16 «Шахедов» и один БпЛА неустановленного типа.

«Под атакой были Харьковщина, Полтавщина, Сумщина, Черниговщина и Киевщина. В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп СОУ, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей: 12 ударных БпЛА «Shahed – 131/136», 1 БпЛА неустановленного типа», — сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай.

Напомним, около 23:00 Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА в Харьковской области. Информацию подтверждал и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 08:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 20 июля враг выпустил на Украину три баллистических ракеты «Искандер-М», одну крылатую – «Искандер-К», 16 «Шахедов» и один БпЛА неустановленного типа.".