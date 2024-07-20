Live
  • Сб 20.07.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Главные новости Харькова 20 июля: как прошла ночь

Общество 06:48   20.07.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 20 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:48

Ночью на Харьковщине были замечены вражеские БпЛА, РФ пускала КАБы и ракеты

Около 23:00 Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА в Харьковской области.

Информацию подтверждал и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Позже он сообщил о пусках вражеских КАБов на регион.

Уже в 02:15 Мельник писал о пусках вражеских ракет на Харьковщину.

В ВС ВСУ уточнили, что ракета в Харьковской области держала курс на Полтавщину.

В 05:42 в регионе объявили отбой воздушной тревоги.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Температура немного снизится. Какой будет погода 20 июля в Харькове и области
Температура немного снизится. Какой будет погода 20 июля в Харькове и области
19.07.2024, 19:51
Что со светом в Харькове: Терехов говорил с «Укрэнерго» и облэнерго
Что со светом в Харькове: Терехов говорил с «Укрэнерго» и облэнерго
19.07.2024, 13:19
Главные новости Харькова 20 июля: как прошла ночь
Главные новости Харькова 20 июля: как прошла ночь
20.07.2024, 06:48
Экс-нардеп Ирина Фарион скончалась в больнице Львова – Козицкий
Экс-нардеп Ирина Фарион скончалась в больнице Львова – Козицкий
19.07.2024, 23:48
Света не будет по 6 часов: новый график отключений в Харькове и области
Света не будет по 6 часов: новый график отключений в Харькове и области
19.07.2024, 15:23
Силы обороны Украины контратакуют на севере Харьковщины – ISW
Силы обороны Украины контратакуют на севере Харьковщины – ISW
20.07.2024, 07:11

Новости по теме:

22:00
Главные новости Харькова 18.07: наши — дома, Градусник не выдержал жары
21:54
Главные новости Харькова 12 июля: деньги на подготовку к зиме и восстановление
15:37
Россияне атаковали дронами передвижную почту на Харьковщине
19:23
Два российских дрона «Ланцет» уничтожили пограничники на Харьковщине (фото)
11:11
Два дрона-разведчика «Орлан-10» сбили на Харьковщине ночью

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 20 июля: как прошла ночь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 06:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".