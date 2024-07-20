Главные новости Харькова 20 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:48
Ночью на Харьковщине были замечены вражеские БпЛА, РФ пускала КАБы и ракеты
Около 23:00 Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА в Харьковской области.
Информацию подтверждал и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Позже он сообщил о пусках вражеских КАБов на регион.
Уже в 02:15 Мельник писал о пусках вражеских ракет на Харьковщину.
В ВС ВСУ уточнили, что ракета в Харьковской области держала курс на Полтавщину.
В 05:42 в регионе объявили отбой воздушной тревоги.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ВСУ, КАБ, Мельник, ночь, пуски, ракети, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 06:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".