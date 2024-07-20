Главные новости Харькова 20 июля: как прошла ночь

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06:48

Ночью на Харьковщине были замечены вражеские БпЛА, РФ пускала КАБы и ракеты

Около 23:00 Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА в Харьковской области.

Информацию подтверждал и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Позже он сообщил о пусках вражеских КАБов на регион.

Уже в 02:15 Мельник писал о пусках вражеских ракет на Харьковщину.

В ВС ВСУ уточнили, что ракета в Харьковской области держала курс на Полтавщину.

В 05:42 в регионе объявили отбой воздушной тревоги.