На Харьковщине группа оккупантов отказалась идти в штурм – ОТГВ «Харьков»
В районе Глубокого армия РФ проводит подготовку к возобновлению наступательных действий.
Для этого противник переместил дополнительные штурмовые группы 155 отдельной бригады морской пехоты и 18-й мотострелковой дивизии, сообщили в ОТГВ «Харьков».
«В ходе перемещения, вследствие огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины, противник понес потери, по меньшей мере одна штурмовая группа отказалась от выполнения дальнейшей задачи», — говорится в сообщении.
В районах центральной и восточной части Волчанска оккупанты провели перегруппировку штурмовых групп, добавили ОТГВ «Харьков».
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 107 человек. Кроме этого, оккупанты потеряли 32 единицы техники, среди которой — танк, ББМ, четыре артсистемы, 12 авто, две единицы спецтехники, 12 БпЛА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, оккупанты, окупанти, ОТГВ "Харьков", потери, рф, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Глубокого армия РФ проводит подготовку к возобновлению наступательных действий.".