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На Харьковщине группа оккупантов отказалась идти в штурм – ОТГВ «Харьков»

Общество 13:00   20.07.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине группа оккупантов отказалась идти в штурм – ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

В районе Глубокого армия РФ проводит подготовку к возобновлению наступательных действий.

Для этого противник переместил дополнительные штурмовые группы 155 отдельной бригады морской пехоты и 18-й мотострелковой дивизии, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«В ходе перемещения, вследствие огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины, противник понес потери, по меньшей мере одна штурмовая группа отказалась от выполнения дальнейшей задачи», — говорится в сообщении.

В районах центральной и восточной части Волчанска оккупанты провели перегруппировку штурмовых групп, добавили ОТГВ «Харьков».

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 107 человек. Кроме этого, оккупанты потеряли 32 единицы техники, среди которой — танк, ББМ, четыре артсистемы, 12 авто, две единицы спецтехники, 12 БпЛА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Глубокого армия РФ проводит подготовку к возобновлению наступательных действий.".