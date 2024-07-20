На Харьковщине группа оккупантов отказалась идти в штурм – ОТГВ «Харьков»

В районе Глубокого армия РФ проводит подготовку к возобновлению наступательных действий.

Для этого противник переместил дополнительные штурмовые группы 155 отдельной бригады морской пехоты и 18-й мотострелковой дивизии, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«В ходе перемещения, вследствие огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины, противник понес потери, по меньшей мере одна штурмовая группа отказалась от выполнения дальнейшей задачи», — говорится в сообщении.

В районах центральной и восточной части Волчанска оккупанты провели перегруппировку штурмовых групп, добавили ОТГВ «Харьков».

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 107 человек. Кроме этого, оккупанты потеряли 32 единицы техники, среди которой — танк, ББМ, четыре артсистемы, 12 авто, две единицы спецтехники, 12 БпЛА.