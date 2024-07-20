На Харківщині група окупантів відмовилась йти у штурм – ОТУВ «Харків»
У районі Глибокого армія РФ проводить підготовку до поновлення наступальних дій.
Для цього противник перемістив додаткові штурмові групи 155 окремої бригади морської піхоти та 18-ї мотострілецької дивізії, повідомили в ОТУВ «Харків».
«В ході переміщення внаслідок вогневого ураження, завданого Силами оборони України, противник зазнав втрат, щонайменше одна штурмова група відмовилася від виконання подальшого завдання», – йдеться у повідомленні.
У районах центральної та східної частини Вовчанська окупанти здійснили перегрупування штурмових груп, додали ОТУВ «Харків».
Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 107 осіб. Крім цього, окупанти втратили 32 одиниці техніки, серед якої – танк, ББМ, чотири артсистеми, 12 авто, дві одиниці спецтехніки, 12 БпЛА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ворог, окупанти, ОТГВ "Харьков", потери, рф, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Глибокого армія РФ проводить підготовку до поновлення наступальних дій.".