Live
  • Сб 20.07.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

На Харківщині група окупантів відмовилась йти у штурм – ОТУВ «Харків»

Суспільство 13:00   20.07.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині група окупантів відмовилась йти у штурм – ОТУВ «Харків» Фото: Генштаб ЗСУ

У районі Глибокого армія РФ проводить підготовку до поновлення наступальних дій.

Для цього противник перемістив додаткові штурмові групи 155 окремої бригади морської піхоти та 18-ї мотострілецької дивізії, повідомили в ОТУВ «Харків».

«В ході переміщення внаслідок вогневого ураження, завданого Силами оборони України, противник зазнав втрат, щонайменше одна штурмова група відмовилася від виконання подальшого завдання», – йдеться у повідомленні.

У районах центральної та східної частини Вовчанська окупанти здійснили перегрупування штурмових груп, додали ОТУВ «Харків».

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 107 осіб. Крім цього, окупанти втратили 32 одиниці техніки, серед якої – танк, ББМ, чотири артсистеми, 12 авто, дві одиниці спецтехніки, 12 БпЛА.

Читайте також: Сили оборони України контратакують на півночі Харківщини – ISW

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині група окупантів відмовилась йти у штурм – ОТУВ «Харків»
На Харківщині група окупантів відмовилась йти у штурм – ОТУВ «Харків»
20.07.2024, 13:00
Головні новини Харкова 19 липня: удари по Чугуєву та Куп’янську, новий графік
Головні новини Харкова 19 липня: удари по Чугуєву та Куп’янську, новий графік
19.07.2024, 22:30
Низка харківських потягів затримується через атаку на залізницю (список)
Низка харківських потягів затримується через атаку на залізницю (список)
20.07.2024, 11:34
Вночі армія РФ атакувала залізницю на Харківщині: постраждали 4 людини
Вночі армія РФ атакувала залізницю на Харківщині: постраждали 4 людини
20.07.2024, 08:51
Дві людини загинули, три – поранені: РФ вдарила по Харківщині «Іскандером»
Дві людини загинули, три – поранені: РФ вдарила по Харківщині «Іскандером»
20.07.2024, 09:05
Головні новини Харкова 20 липня: ракетні удари, атака на залізницю
Головні новини Харкова 20 липня: ракетні удари, атака на залізницю
20.07.2024, 13:02

Новини за темою:

12:45
«Ворог підходить ближче до центральних частин Куп’янської громади» – Беседін
11:16
Окупанти перегруповуються в районі Глибокого – ОТУВ «Харків»
14:11
У Вовчанську точаться бої, ворог готує штурмові групи для атак – ОТУВ «Харків»
12:46
Втрати ворога в особовому складі на півночі Харківщини за 2 місяці – 91%
14:21
Поповнення снарядів у нас відбулося – ОТУВ «Харків» про ситуацію у Вовчанську

Ви читали новину: «На Харківщині група окупантів відмовилась йти у штурм – ОТУВ «Харків»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Глибокого армія РФ проводить підготовку до поновлення наступальних дій.".