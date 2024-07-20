Головні новини Харкова 20 липня: як минула ніч

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07:00

Вночі на Харківщині були помічені ворожі БпЛА, РФ пускала КАБи і ракети

Близько 23:00 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА на Харківщині.

Інформацію підтверджував і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Пізніше він повідомив про пуски ворожих КАБів на регіон.

Вже о 02:15 Мельник писав про пуски ворожих ракет на Харківщину.

У ПС ЗСУ уточнили, що ракета на Харківщині тримала курс на Полтавщину.

О 05:42 у регіоні оголосили відбій повітряної тривоги.