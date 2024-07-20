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Головні новини Харкова 20 липня: як минула ніч

Події 06:48   20.07.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 20 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:00

Вночі на Харківщині були помічені ворожі БпЛА, РФ пускала КАБи і ракети

Близько 23:00 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА на Харківщині.

Інформацію підтверджував і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Пізніше він повідомив про пуски ворожих КАБів на регіон.

Вже о 02:15 Мельник писав про пуски ворожих ракет на Харківщину.

У ПС ЗСУ уточнили, що ракета на Харківщині тримала курс на Полтавщину.

О 05:42 у регіоні оголосили відбій повітряної тривоги.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 06:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".