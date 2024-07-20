Головні новини Харкова 20 липня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:00
Вночі на Харківщині були помічені ворожі БпЛА, РФ пускала КАБи і ракети
Близько 23:00 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА на Харківщині.
Інформацію підтверджував і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Пізніше він повідомив про пуски ворожих КАБів на регіон.
Вже о 02:15 Мельник писав про пуски ворожих ракет на Харківщину.
У ПС ЗСУ уточнили, що ракета на Харківщині тримала курс на Полтавщину.
О 05:42 у регіоні оголосили відбій повітряної тривоги.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, ЗСУ, КАБ, Мельник, ночь, пуски, ракети, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 06:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".