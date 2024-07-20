13 ворожих БпЛА збили вночі сили ППО: під атакою була і Харківщина
Фото: Микола Олещук
У ніч на 20 липня ворог випустив на Україну три балістичні ракети «Іскандер-М», одну крилату – «Іскандер-К», 16 «шахедів» та один БпЛА невстановленого типу.
«Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп СОУ, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА «Shahed – 131/136», 1 БпЛА невстановленого типу», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Нагадаємо, близько 23:00 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА у Харківській області. Інформацію підтверджував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, БПЛА, ночь, олещук, пво, ракети, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 08:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч на 20 липня ворог випустив на Україну три балістичні ракети «Іскандер-М», одну крилату – «Іскандер-К», 16 «шахедів» та один БпЛА невстановленого типу.".