13 ворожих БпЛА збили вночі сили ППО: під атакою була і Харківщина

У ніч на 20 липня ворог випустив на Україну три балістичні ракети «Іскандер-М», одну крилату – «Іскандер-К», 16 «шахедів» та один БпЛА невстановленого типу.

«Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп СОУ, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА «Shahed – 131/136», 1 БпЛА невстановленого типу», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Нагадаємо, близько 23:00 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА у Харківській області. Інформацію підтверджував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.