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13 ворожих БпЛА збили вночі сили ППО: під атакою була і Харківщина

Суспільство 08:11   20.07.2024
Вікторія Яковенко
13 ворожих БпЛА збили вночі сили ППО: під атакою була і Харківщина Фото: Микола Олещук

У ніч на 20 липня ворог випустив на Україну три балістичні ракети «Іскандер-М», одну крилату – «Іскандер-К», 16 «шахедів» та один БпЛА невстановленого типу.

«Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп СОУ, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА «Shahed – 131/136», 1 БпЛА невстановленого типу», – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Нагадаємо, близько 23:00 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА у Харківській області. Інформацію підтверджував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 08:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч на 20 липня ворог випустив на Україну три балістичні ракети «Іскандер-М», одну крилату – «Іскандер-К», 16 «шахедів» та один БпЛА невстановленого типу.".