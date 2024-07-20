Где сейчас идут самые горячие бои на Купянщине: информация Беседина
Враг имеет некоторые локальные успехи на Купянщине, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.
«Крайне сложно, действительно, враг продвигается по всей линии фронта. Враг бросил очень большие силы и имеет некоторые локальные результаты. Кроме того, террор мирного населения не прекращается. Враг применяет все имеющееся вооружение по территории Купянской громады. Мы знаем тактику, когда враг подходит к тем или иным городам для уничтожения. Уничтожение всего. Поэтому держим кулаки за наших ребят, за ВСУ», — сказал Беседин.
По его словам, сейчас самые горячие бои продолжаются вблизи Синьковки и Петропавловки. Также ВС РФ имеют определенные результаты в районе Песчаного.
«Несмотря на расстояние – 6 км от линии фронта, Купянск и Купянская громада живет, работает. Внутри громады есть автобусное сообщение, железнодорожное сообщение с областным центром. Работают банкоматы, магазины, Укрпочта, аптеки, коммунальные предприятия, свет и газ есть», – добавил Беседин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, Беседин, бои, ворог, враг, громада, Купянщина, успехи;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 21:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг имеет некоторые локальные успехи на Купянщине, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.".