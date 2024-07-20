Де наразі точаться найгарячіші бої на Куп’янщині: інформація Беседіна
Ворог має певні локальні успіхи на Куп’янщині, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.
«Вкрай складно, дійсно, ворог просувається по всій лінії фронту. Ворог кинув дуже великі сили і має певні локальні результати. Крім того, терор мирного населення не припиняється. Ворог застосовує все наявне озброєння по території Куп’янської громади. Ми знаємо тактику, коли ворог підходить до тих, чи інших міст для знищення. Знищення всього. Тому тримаємо кулаки за наших хлопців і дівчат, за ЗСУ», – сказав Беседін.
За його словами, наразі найгарячіші бої тривають поблизу Синьківки і Петропавлівки. Також ЗС РФ мають певні результати в районі Піщаного.
«Попри відстань – 6 км від лінії фронту, Куп’янськ і Куп’янська громада живі, працює. Всередині громади є автобусне сполучення, залізничне сполучення з обласним центром. Працюють банкомати, магазини, Укрпошта, аптеки, комунальні підприємства, світло і газ є», – додав Беседін.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, Беседин, бои, ворог, громада, Купянщина, успехи;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 21:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог має певні локальні успіхи на Куп’янщині, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.".