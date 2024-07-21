Россияне продвинулись к Старице на Харьковском направлении – ISW

Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к Старице, сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Российские милблогеры утверждают, что российские войска оттеснили украинские войска с позиций к северу от Глубокого и отступили на 200 метров в Глубоком, хотя ISW не видел подтверждения этим заявлениям.

Российские войска продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 19 и 20 июля. Российские милблогеры утверждают, что украинские войска контратаковали в районе Старицы, Глубокого и Липцы.

Российский источник утверждает, что российские войска нанесли удар планирующими бомбами по мосту вдоль улицы Соборной через реку Волча в Волчанске. Украинская Харьковская группа войск сообщила, что российские войска сформировали и перебросили дополнительные штурмовые группы 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ [ВВО]) и 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус [АК], Балтийский флот) в район Глубокого с целью подготовки к возобновлению наступательных операций.

Украинская Харьковская группа войск также сообщила, что российские войска перегруппировали подразделения российской 138-й мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия [САА], Ленинградский военный округ [ЛВО]), 1008-го мотострелкового полка (6-я мотострелковая дивизия, 3-й АК) и 128-й мотострелковой бригады (44-й армейский корпус, ЛВО) в район центральной и восточной части Волчанска для возобновления наступательных операций.