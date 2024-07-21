Live
  • Нд 21.07.2024
  • Харків  +33°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Росіяни просунулися до Стариці на Харківському напрямку – ISW

Події 14:38   21.07.2024
Оксана Якушко
Росіяни просунулися до Стариці на Харківському напрямку – ISW

Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до Стариці, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Російські міліблогери стверджують, що російські війська відтіснили українські війська з позицій на північ від Глибокого і відступили на 200 метрів у Глибокому, хоча ISW не бачив підтвердження цим заявам.

Російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 19 та 20 липня. Російські міліблогери стверджують, що українські війська контратакували в районі Стариці, Глибокого та Липців.

Російське джерело стверджує, що російські війська завдали удару плануючими бомбами по мосту вздовж вулиці Соборної через річку Вовча у Вовчанську. Українська Харківська група військ повідомила, що російські війська сформували та перекинули додаткові штурмові групи 155-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ [ВВО]) та 18-ї мотострілецької дивізії (11-й армійський корпус [АК], Балтійський) у район Глибокого з метою підготовки до відновлення наступальних операцій.

Українська Харківська група військ також повідомила, що російські війська перегрупували підрозділи російської 138-ї мотострілецької бригади (6-а загальновійськова армія [САА], Ленінградський військовий округ [ЛВО]), 1008-го мотострілецького полку (6-а мотострілецька дивізія, 3- й АК) та 128-ї мотострілецької бригади (44-й армійський корпус, ЛВО) в район центральної та східної частини Вовчанська для відновлення наступальних операцій.

Читайте також: Сили оборони України контратакують на півночі Харківщини – ISW

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни просунулися до Стариці на Харківському напрямку – ISW
Росіяни просунулися до Стариці на Харківському напрямку – ISW
21.07.2024, 14:38
Двоє постраждалих через удар росіян по Білому Колодязю на Харківщині
Двоє постраждалих через удар росіян по Білому Колодязю на Харківщині
21.07.2024, 13:01
Головні новини Харкова 21.07: авіаудари на Харківщині, росіяни стягують сили
Головні новини Харкова 21.07: авіаудари на Харківщині, росіяни стягують сили
21.07.2024, 13:27
Який мирний план завершення війни в Україні запропонував Джонсон Трампу – DM
Який мирний план завершення війни в Україні запропонував Джонсон Трампу – DM
21.07.2024, 10:40
Сьогодні 21 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 липня: яке свято та день в історії
21.07.2024, 06:00
Росіяни стягують сили до села Глибоке для наступу на Харківському напрямку
Росіяни стягують сили до села Глибоке для наступу на Харківському напрямку
21.07.2024, 12:09

Новини за темою:

07:52
Війська РФ незначно просунулися в районі Куп’янська на Харківщині – ISW
08:20
ISW проаналізував інформацію, що “окупанти потрапили в оточення у Вовчанську”
08:21
Село Глибоке на Харківському напрямку, ймовірно, захопили росіяни – ISW
07:47
Біля Липців і Вовчанська без змін: ISW прокоментував загрозу для Золочівщини
07:57
ISW оцінив лінію фронту та слова Путіна про відсутність планів захопити Харків

Ви читали новину: «Росіяни просунулися до Стариці на Харківському напрямку – ISW»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2024 в 14:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до Стариці, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).".