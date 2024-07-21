Росіяни просунулися до Стариці на Харківському напрямку – ISW

Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до Стариці, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Російські міліблогери стверджують, що російські війська відтіснили українські війська з позицій на північ від Глибокого і відступили на 200 метрів у Глибокому, хоча ISW не бачив підтвердження цим заявам.

Російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 19 та 20 липня. Російські міліблогери стверджують, що українські війська контратакували в районі Стариці, Глибокого та Липців.

Російське джерело стверджує, що російські війська завдали удару плануючими бомбами по мосту вздовж вулиці Соборної через річку Вовча у Вовчанську. Українська Харківська група військ повідомила, що російські війська сформували та перекинули додаткові штурмові групи 155-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ [ВВО]) та 18-ї мотострілецької дивізії (11-й армійський корпус [АК], Балтійський) у район Глибокого з метою підготовки до відновлення наступальних операцій.

Українська Харківська група військ також повідомила, що російські війська перегрупували підрозділи російської 138-ї мотострілецької бригади (6-а загальновійськова армія [САА], Ленінградський військовий округ [ЛВО]), 1008-го мотострілецького полку (6-а мотострілецька дивізія, 3- й АК) та 128-ї мотострілецької бригади (44-й армійський корпус, ЛВО) в район центральної та східної частини Вовчанська для відновлення наступальних операцій.