Live
  • Вс 21.07.2024
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Россияне стягивают силы к Глубокому для наступления на Харьковском направлении

Происшествия 12:09   21.07.2024
Оксана Якушко
Россияне стягивают силы к Глубокому для наступления на Харьковском направлении Весенний призыв в Вооруженные Силы России. Фотограф: Виктор Коротаев/Коммерсантъ/Sipa/Getty Images

Возле села Глубокое с целью подготовки к наступлению россияне переместили дополнительные штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ и 18-й мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса, сообщила ОТГВ «Харьков».

Россияне используют БПЛА для дистанционного минирования местности.

Возле села Муром на территории РФ заметили прибытие дополнительного личного состава 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии, чтобы пополнить некомплект личного состава.

В центральной и восточной части Волчанска россияне продолжают перегруппировку штурмовых групп 138 отдельной мотострелковой бригады, 1009 мотострелкового полка 6 армии и 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса для проведения штурмовых действий.

Штурмовой отряд 153 танкового полка 47 танковой дивизии из РФ выведен на восстановление, его позиции занял личный состав 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса и отряда «Ахмат».

Всего за прошедшие сутки произошло 7 боев. Россияне нанесли по позициям наших войск 10 авиаударов с применением 16 КАБов, 4 ракетных удара и 32 удара дронами-камикадзе, совершили 396 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

С начала текущих суток произошло 5 боевых столкновений, еще одно продолжается.

Потери россиян (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 113 человек.

Потери вооружения и военной техники противника составили 29 единиц. Из них:
2 танка,
5 артиллерийских систем,
8 единиц автомобильной техники,
3 единицы спецтехники,
11 беспилотных летательных аппаратов.
Уничтожено 72 укрытия для личного состава противника,
1 пункт хранения боеприпасов.

Читайте также: Где сейчас идут самые горячие бои на Купянщине: информация Беседина

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Враг подходит ближе к центральным частям Купянской громады» – Беседин
«Враг подходит ближе к центральным частям Купянской громады» – Беседин
19.07.2024, 12:45
Какой мирный план завершения войны в Украине предложил Джонсон Трампу – DM
Какой мирный план завершения войны в Украине предложил Джонсон Трампу – DM
21.07.2024, 10:40
Изменения в системе оповещения населения в Харькове введут за 2-3 месяца – мэр
Изменения в системе оповещения населения в Харькове введут за 2-3 месяца – мэр
19.07.2024, 15:43
Главные новости Харькова 21.07: бои на Харьковщине, россияне стягивают силы
Главные новости Харькова 21.07: бои на Харьковщине, россияне стягивают силы
21.07.2024, 12:23
10 пострадавших от ударов армии РФ за сутки в Харьковской области – Синегубов
10 пострадавших от ударов армии РФ за сутки в Харьковской области – Синегубов
21.07.2024, 09:08
Россияне стягивают силы к Глубокому для наступления на Харьковском направлении
Россияне стягивают силы к Глубокому для наступления на Харьковском направлении
21.07.2024, 12:09

Новости по теме:

07:11
Силы обороны Украины контратакуют на севере Харьковщины – ISW
10:09
ВС РФ попробуют восстановить позиции в Глубоком и обойти Волчанск — Коваленко
07:10
ISW: Песков сообщил, когда завершится «наступление РФ» на севере Харьковщины
11:16
Оккупанты перегруппировываются в районе Глубокого – ОТГВ «Харьков»
07:27
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления

Вы читали новость: «Россияне стягивают силы к Глубокому для наступления на Харьковском направлении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле села Глубокое с целью подготовки к наступлению россияне переместили дополнительные штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ и 18-й мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса, сообщила ОТГВ «Харьков».".