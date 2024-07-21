Россияне стягивают силы к Глубокому для наступления на Харьковском направлении
Возле села Глубокое с целью подготовки к наступлению россияне переместили дополнительные штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ и 18-й мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса, сообщила ОТГВ «Харьков».
Россияне используют БПЛА для дистанционного минирования местности.
Возле села Муром на территории РФ заметили прибытие дополнительного личного состава 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии, чтобы пополнить некомплект личного состава.
В центральной и восточной части Волчанска россияне продолжают перегруппировку штурмовых групп 138 отдельной мотострелковой бригады, 1009 мотострелкового полка 6 армии и 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса для проведения штурмовых действий.
Штурмовой отряд 153 танкового полка 47 танковой дивизии из РФ выведен на восстановление, его позиции занял личный состав 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса и отряда «Ахмат».
Всего за прошедшие сутки произошло 7 боев. Россияне нанесли по позициям наших войск 10 авиаударов с применением 16 КАБов, 4 ракетных удара и 32 удара дронами-камикадзе, совершили 396 обстрелов позиций Сил обороны Украины.
С начала текущих суток произошло 5 боевых столкновений, еще одно продолжается.
Потери россиян (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 113 человек.
Потери вооружения и военной техники противника составили 29 единиц. Из них:
2 танка,
5 артиллерийских систем,
8 единиц автомобильной техники,
3 единицы спецтехники,
11 беспилотных летательных аппаратов.
Уничтожено 72 укрытия для личного состава противника,
1 пункт хранения боеприпасов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: глубокое, наступ, наступление, ОТГВ "Харьков", россияне, рф, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 12:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле села Глубокое с целью подготовки к наступлению россияне переместили дополнительные штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ и 18-й мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса, сообщила ОТГВ «Харьков».".