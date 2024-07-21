Росіяни стягують сили до села Глибоке для наступу на Харківському напрямку
Біля села Глибоке з метою підготовки до наступу росіяни перемістили додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу, повідомила ОТУВ “Харків”.
Росіяни використовують БпЛА для дистанційного мінування місцевості.
Біля села Муром на території рф відмічено прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення поточного некомплекту особового складу.
У центральній та східній частині Вовчанська росіяни продовжують перегрупування штурмових груп 138 окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6 армії та 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу для проведення штурмових дій.
Штурмовий загін 153 танкового полку 47 танкової дивізії зс рф виведений на відновлення, його позиції зайняв особовий склад 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу та загону «Ахмат».
Загалом протягом минулої доби відбулося 7 боїв. Росіяни завдали в напрямку позицій наших військ 10 авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБів, 4 ракетні удари та 32 удари дронами-камікадзе. Здійснив 396 обстрілів позицій Сил оборони України.
Від початку поточної доби відбулося 5 бойових зіткнень, ще одне триває.
Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 113 осіб.
Втрати озброєння та військової техніки противника склали 29 одиниць.
З них:
2 танки,
5 артилерійських систем,
8 одиниць автомобільної техніки,
3 одиниці спецтехніки,
11 безпілотних літальних апаратів.
Знищено 72 укриття для особового складу противника,
1 пункт зберігання боєприпасів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: глубокое, наступ, ОТГВ "Харьков", росіяни, рф, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2024 в 12:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля села Глибоке з метою підготовки до наступу росіяни перемістили додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу, повідомила ОТУВ “Харків”.".