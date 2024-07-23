На Харьковщине мужчина во время ссоры бросился с ножом на знакомую — полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине во время конфликта мужчина ударил женщину ножом в живот.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 июля получили сообщение о том, что в больницу госпитализировали пострадавшую с колото-резанным ранением.
Полицейские установили, что во время ссоры 40-летний мужчина ударил свою 49-летнюю знакомую ножом в живот.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине во время конфликта мужчина ударил женщину ножом в живот.".