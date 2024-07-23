На Харьковщине мужчина во время ссоры бросился с ножом на знакомую — полиция

На Харьковщине во время конфликта мужчина ударил женщину ножом в живот.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 июля получили сообщение о том, что в больницу госпитализировали пострадавшую с колото-резанным ранением.

Полицейские установили, что во время ссоры 40-летний мужчина ударил свою 49-летнюю знакомую ножом в живот.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится в СИЗО.