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На Харківщині чоловік під час сварки кинувся з ножем на знайому – поліція

Суспільство 13:23   23.07.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік під час сварки кинувся з ножем на знайому – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині під час конфлікту чоловік вдарив жінку ножем у живіт.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 липня отримали повідомлення про те, що до лікарні шпиталізували постраждалу з колото-різаним пораненням.

Поліцейські встановили, що під час сварки 40-річний чоловік вдарив свою 49-річну знайому ножем у живіт.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Йому загрожує від 5 до 8 років тюрми. Наразі чоловік перебуває у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 13:23;

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