На Харківщині чоловік під час сварки кинувся з ножем на знайому – поліція

На Харківщині під час конфлікту чоловік вдарив жінку ножем у живіт.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 липня отримали повідомлення про те, що до лікарні шпиталізували постраждалу з колото-різаним пораненням.

Поліцейські встановили, що під час сварки 40-річний чоловік вдарив свою 49-річну знайому ножем у живіт.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Йому загрожує від 5 до 8 років тюрми. Наразі чоловік перебуває у СІЗО.