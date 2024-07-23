На Харківщині чоловік під час сварки кинувся з ножем на знайому – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині під час конфлікту чоловік вдарив жінку ножем у живіт.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 липня отримали повідомлення про те, що до лікарні шпиталізували постраждалу з колото-різаним пораненням.
Поліцейські встановили, що під час сварки 40-річний чоловік вдарив свою 49-річну знайому ножем у живіт.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Йому загрожує від 5 до 8 років тюрми. Наразі чоловік перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 13:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині під час конфлікту чоловік вдарив жінку ножем у живіт.".