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Ночью пьяный водитель в Харькове совершил ДТП

Общество 11:39   24.07.2024
Виктория Яковенко
Ночью пьяный водитель в Харькове совершил ДТП Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

23 июля около 23:00 неравнодушные граждане сообщили патрульным, что на улице Сергея Грицевца произошло ДТП. Уже на месте копы выяснили, что водитель автомобиля Chery въехал бордюр.

Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, и предложили ему пройти соответствующий осмотр, на что он согласился, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 1,93 промилле, что более чем в 9 раз превышает норму.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУпАП. Материалы будут переданы в суд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 июля около 23:00 неравнодушные граждане сообщили патрульным, что на улице Сергея Грицевца произошло ДТП. Уже на месте копы выяснили, что водитель автомобиля Chery въехал бордюр.".