Ночью пьяный водитель в Харькове совершил ДТП

23 июля около 23:00 неравнодушные граждане сообщили патрульным, что на улице Сергея Грицевца произошло ДТП. Уже на месте копы выяснили, что водитель автомобиля Chery въехал бордюр.

Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, и предложили ему пройти соответствующий осмотр, на что он согласился, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 1,93 промилле, что более чем в 9 раз превышает норму.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУпАП. Материалы будут переданы в суд.