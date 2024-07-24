Ночью пьяный водитель в Харькове совершил ДТП
23 июля около 23:00 неравнодушные граждане сообщили патрульным, что на улице Сергея Грицевца произошло ДТП. Уже на месте копы выяснили, что водитель автомобиля Chery въехал бордюр.
Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, и предложили ему пройти соответствующий осмотр, на что он согласился, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 1,93 промилле, что более чем в 9 раз превышает норму.
Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУпАП. Материалы будут переданы в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бордюр, водій, водитель, драгер, ДТП, патрульні, патрульные, полиция, пьяный, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 11:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 июля около 23:00 неравнодушные граждане сообщили патрульным, что на улице Сергея Грицевца произошло ДТП. Уже на месте копы выяснили, что водитель автомобиля Chery въехал бордюр.".