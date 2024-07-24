Вночі п’яний водій у Харкові скоїв ДТП

23 липня близько 23:00 небайдужі громадяни повідомили патрульним, що на вулиці Сергія Грицевця сталося ДТП. Вже на місці копи з’ясували, що водій автомобіля Chery в’їхав бордюр.

Під час спілкування поліцейські виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння, тож запропонували йому пройти відповідний огляд, на що він погодився, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1,93 проміле, що в понад 9 разів перевищує норму.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.