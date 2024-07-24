Live
  • Ср 24.07.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.77

Вночі п’яний водій у Харкові скоїв ДТП

Суспільство 11:39   24.07.2024
Вікторія Яковенко
Вночі п’яний водій у Харкові скоїв ДТП Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

23 липня близько 23:00 небайдужі громадяни повідомили патрульним, що на вулиці Сергія Грицевця сталося ДТП. Вже на місці копи з’ясували, що водій автомобіля Chery в’їхав бордюр.

Під час спілкування поліцейські виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння, тож запропонували йому пройти відповідний огляд, на що він погодився, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1,93 проміле, що в понад 9 разів перевищує норму.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.

Читайте також: На Харківщині зіткнулися фура і легковик: є загиблі й поранені (оновлено)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові чутно потужні вибухи – Терехов
У Харкові чутно потужні вибухи – Терехов
24.07.2024, 12:17
Тисячі мешканців – з пошкодженим житлом – ХОВА про удари по Харкову і області
Тисячі мешканців – з пошкодженим житлом – ХОВА про удари по Харкову і області
24.07.2024, 12:41
На місці «прильоту» в Харкові – сильна пожежа: перші подробиці Терехова
На місці «прильоту» в Харкові – сильна пожежа: перші подробиці Терехова
24.07.2024, 12:25
Головні новини Харкова 24 липня: увімкнули світло, ранковий обстріл, фронт
Головні новини Харкова 24 липня: увімкнули світло, ранковий обстріл, фронт
24.07.2024, 12:44
У четвер частина Харкова залишиться без води: адреси
У четвер частина Харкова залишиться без води: адреси
24.07.2024, 11:23
Вночі п’яний водій у Харкові скоїв ДТП
Вночі п’яний водій у Харкові скоїв ДТП
24.07.2024, 11:39

Новини за темою:


Ви читали новину: «Вночі п’яний водій у Харкові скоїв ДТП»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 липня близько 23:00 небайдужі громадяни повідомили патрульним, що на вулиці Сергія Грицевця сталося ДТП. Вже на місці копи з’ясували, що водій автомобіля Chery в’їхав бордюр.".